VALENTINO GARAVANI ターンロック オールレザーハンドバッグ 黒

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。#古着屋dropOutこちらから商品をご覧いただけます。フォロー割や複数購入の場合のお値引きもやっております。プロフィールのご確認お願い致しますご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。○商品説明こちらは言わずと知れた人気ブランド【VALENTINOGARAVANI】です。AACD加盟店購入、鑑定済みの正規品でございます。◯カラーブラック◯コンディション画像が全てです。フロント金具くすみあり。若干の角スレあり。レザー表面にぽつぽつと白い点のようなものあり。フラップの内側に使用感あり上記踏まえてもまだまだお使いいただけます。画像の追加をご希望の方はお気軽に仰ってください。◯サイズ実寸横幅26.5センチ縦19.5センチマチ6.5センチハンドル立ち上がり11.5センチ素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。二重梱包に努めます梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。ぜひご覧くださいませ。#古着屋dropOutヴァレンティノ#古着屋dropOutバッグ19910720