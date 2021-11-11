CHANEL ロゴ　ピアス

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正規店で購入しました。ずいぶん前です。当時3万円弱でした。ピアスのロゴは薄いので、軽いです。気にいっていましたが、今はほぼ使用することがないので、お譲りします。大切に使っていただけると嬉しいです。#CHANEL#シャネル#ピアス