イエナ 23SS 定価2.7万 洗える ギャザー ティアードロングワンピース 緑

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【完売品】2023SS発売の新作モデルIENAの1枚で着映えする、華やかワンピースです夏の日差しに映える鮮烈なグリーンカラーと、ロマンティックなディテールで、一気に華やぐロングドレスです。きれい目の生地を製品染めにすることで、カジュアルな雰囲気に仕上がっています。袖のボリューム感や、ギャザーたっぷり♩ボリューミーなティアードスカートで体形も丸ごとカバーできます◎丈が長すぎないことで抜け感があり、大人可愛いドレスです。使用感も少なくとても綺麗です、お探しの方に。サイズ36（ゆったりめ）着丈：約115cm身幅：約56cm裄丈：約75cmカラーグリーン緑※計測値の多少の誤差はご了承ください※綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください※タイトルや説明文にない小物は付きません＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝❤️まとめ買い割引します❤️コメントください#momoのワンピース一覧▼商品一覧は▼#momoのアパレルレディース＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝袖丈···長袖カラー···グリーン柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬