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お盆SALE♥︎エルベシャプリエ 舟型トート Sサイズ 701CN
商品番号 C68954990002
商品名

お盆SALE♥︎エルベシャプリエ 舟型トート Sサイズ 701CN
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8/16までのお盆期間限定の価格です♡HerveChapelierエルベシャプリエ701CBリュクス舟型トートSインディコ×モカ【ブランド】HerveChapelier　　　　　　エルベシャプリエ【商品名】Totebagsquarebase　　　　　　withbasicshapeSizeS　　　　　リュクス舟型トートS【サイズ】横(底部)15.5cm-(上部)31cm　　　　　高さ14マチ15.5cm【素材】コーデュラナイロン×コットン【カラー】インディコ×モカ【商品番号】701CN【定価】¥43,780税込伊勢丹で購入しました。2.3回の使用です。内側は使用感があります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解頂ける方にお譲り致します。#エルベシャプリエ#エルベ#トートバッグ#バッグ#ハンドバッグ#701#701CN#リュクス舟型トート#S#インディコ#モカ#HerveChapelier
http://narcologia.ru/goods/update437995.html
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