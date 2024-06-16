お盆SALE♥︎エルベシャプリエ 舟型トート Sサイズ 701CN

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商品詳細
8/16までのお盆期間限定の価格です♡HerveChapelierエルベシャプリエ701CBリュクス舟型トートSインディコ×モカ【ブランド】HerveChapelier エルベシャプリエ【商品名】Totebagsquarebase withbasicshapeSizeS リュクス舟型トートS【サイズ】横(底部)15.5cm-(上部)31cm 高さ14マチ15.5cm【素材】コーデュラナイロン×コットン【カラー】インディコ×モカ【商品番号】701CN【定価】¥43,780税込伊勢丹で購入しました。2.3回の使用です。内側は使用感があります。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解頂ける方にお譲り致します。#エルベシャプリエ#エルベ#トートバッグ#バッグ#ハンドバッグ#701#701CN#リュクス舟型トート#S#インディコ#モカ#HerveChapelier
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