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レア‼️アディダス オリジナルス タンクトップ ヒョウ ひょう アニマル 黒
商品番号 U41499158652
商品名

レア‼️アディダス オリジナルス タンクトップ ヒョウ ひょう アニマル 黒
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気シリーズ❗️完売商品をぜひこの機会に❗️サイズL着丈40cm、身幅43cm新品未使用タグ付き※この製品は、プリントの特性上、製品毎に仕上がりが異なりますので、予めご了承ください。定価4490円＋税商品の概要:adidasOriginals(アディダス　オリジナルス)とのコラボレーションコレクション「adidasOriginalsbyTheFarmCompany」。ジャングルにインスピレーションを受けたジャガープリントの総柄をあしらった「ONCADACROPTANK」は、鮮やかなトロピカル柄を得意とするブラジル発のデザイン事務所“TheFARMCompany”とのコラボレーションによるもの。クロップ丈を備えたレディースタンクトップ。Quality：ポリエステル100%Composition：シングルジャージーCountry：Chinaナイキ、プーマ、ニューバランス、チャンピオン、ルコック、ノースフェイスなどスポーツブランド好きな方いかがでしょうか。また、普段使い、通勤・通学、旅行、アウトドア、レジャー、ジム、ランニング、サッカー、フットサル等のおしゃれアイテムとしてオススメです。162243
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