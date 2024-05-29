美品!! IENA クロップドTシャツ フリー 黒 カットソー レディース

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お値下げ中！¥4500→¥4300→¥4000ご覧いただきましてありがとうございます。＊コメントなしの即購入OK！＊おまとめ購入割引あり！＊価格交渉可！＊価格交渉中でも購入された方を優先させていただきます。＊他サイト出品、個人販売もしておりますので、急に削除する場合がありますのでご了承下さい。コンパクトな着丈が旬なバランスのクロップドTシャツ。▶BrandIENAイエナ▶Item【2023SS】クロップドTシャツ▶Color黒/ブラック▶Sizeフリー▶Price¥6,600▶Design/Styling着丈はコンパクトなショートめの丈で、袖はやや長めで程よいバランス感で着て頂けます。インをしなくても綺麗にまとまりやすいサイズ感でスカート、パンツともに合わせやすい万能Tシャツです！いつものTシャツをこちらに変えるだけで今年らしいバランスに！透け感なし/裏地なし/伸縮性あり/光沢なし/ポケットなし/手洗い可▶Condition一度着用、美品のお品になります。素人検品保管なので見落としや感じ方など相違が生じる場合もございます事をご了承のうえご購入お願い致します。▶measuringsize肩幅44㎝/袖丈23㎝/身幅42.5㎝/裾幅44㎝/総丈50㎝※平置き採寸になります。#こころセレクトイエナスローブ#こころセレクトTシャツカットソー