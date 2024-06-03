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- 値下★韓国・購入★ab.fzショート丈ブラウス★白
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商品詳細
2023年７月に韓国・購入しました。Q10で販売されてる、ab.fzのブラウスです。ショート丈のシンプルなブラウスになります。スカートにもパンツにも合わせやすいかと思います。衝動買いで着る事がないので出品しました。又、タグは、ありますが、購入時に現品で購入しました。未使用ですが、ご理解の程宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/peroration421115.html
http://narcologia.ru/goods/reflector753564.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial54316.html
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レディース白ショート丈ブラウス
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