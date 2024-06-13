ニューヨーカー ブラウス シャーリング ビーズ ブラウス 白 後ろボタン L

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ニューヨーカーのブラウスですお色は白胸元のシャーリングにビーズお袖の雰囲気や後ろ姿も大人可愛い一枚キチンと感もあってコットン95%ポリウレタン5%の爽やか生地感でオールシーズンでお使いいただける一枚です状態は良いのではないかと思います他にもいろいろなブランドの状態良さそうなアイテムを出品させていただいていますお仕事やプライベートなどでお使いいただければと思いますよかったら見てください✨(^O^)／・:*サイズ11着丈約54身幅約47肩幅約35そで丈約48七分袖ぐらい素人採寸、検品です。よく見ているつもりですが誤差、見落とし等あると思います中古品ということにご理解のある方のご購入お待ちしています小さくたたんでの配送となりますシワ等ご了承くださいらくらくメルカリ便を指定してますが都合で予告なくゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますご覧いただきありがとうございましたこれからも時間がある時に徐々に出品する予定なのでよかったらたまに見てくださいどうぞよろしくお願いします(◠‿◠)✨ニューヨーカーブラウスニューヨーカートップスニューヨーカーレディースニューヨーカー服レディーストップスブラウスシャーリングブラウスシャーリングビーズ白ブラウス白トップスホワイト服白シャツフェミニン上品大人コーデ大人女子かわいい大人可愛いきれいめきれいめトップスきれいめブラウススーツ清潔感オフィスカジュアルオフィス服オフィスコーデオフィス通勤服通勤着通勤コーデ通学コーデOLスタイルOLコーデOL服上品ブラウス会社服会社コーデ学校行事保護者会参観日コーデきれいめ服食事会女子会デートコーデお出かけブラウスお呼ばれ百貨店5デパートスーツコットンブラウス綿ブラウス後ろボタン婦人服女性服女子服上品匿名配送メルカリ便即買い歓迎即購入OK即購入歓迎即購入可