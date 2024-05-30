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【UNITED　TOKYO】シアープリーツスリーブブラウス
商品番号 R69215518426
商品名

【UNITED　TOKYO】シアープリーツスリーブブラウス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定です。【UNITED　TOKYO】シアープリーツスリーブブラウスオフホワイト(サイズ)　1(定価)　￥12,980着る機会がなく、試着のみで綺麗な状態です。色...オフホワイト袖丈...七分袖柄・デザイン...無地
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