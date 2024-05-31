プルオーバー・ボタンダウンシャツ

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商品詳細
テイスト・シーン···カジュアルテイスト・シーン···カジュアルテイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント写真11~14枚目が現物です。2022年5月に写真15枚目の倉敷美観地区のお店で購入しました。(ちょっとお高め…)ボタン、裾にほつれがあります。(元からかも？)4回程洗濯致しまして新品の時より少々色が薄くなっております。
http://narcologia.ru/goods/influenza247693.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring863396.html
http://narcologia.ru/goods/procurement41633.html
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