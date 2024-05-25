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ヴィンテージサンローラン　プラスチックボックス型　ショルダーバッグ
商品番号 O34905888488
商品名

ヴィンテージサンローラン　プラスチックボックス型　ショルダーバッグ
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラスチック製で、ボックス型開くとふたの部分の内側に鏡が貼ってあります。開閉はボタンを押すと開くタイプで、スムーズです。＊長期自宅保存品　　外側に擦れなどあります。　　まだ十分使える状態だと思いますが、　　写真を御確認下さい。　　ショルダーの紐は革製です。＊サイズ　　縦　　:約10、5cm　　横　　:約17cm　　マチ幅:約3cm不明な点などはお買い上げいただく前に、御質問下さい。よろしくお願いします。　　　　　PY-BOX6
http://narcologia.ru/goods/manufacture569241.html
http://narcologia.ru/goods/capitation709208.html
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