ヴィンテージサンローラン　プラスチックボックス型　ショルダーバッグ

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プラスチック製で、ボックス型開くとふたの部分の内側に鏡が貼ってあります。開閉はボタンを押すと開くタイプで、スムーズです。＊長期自宅保存品 外側に擦れなどあります。 まだ十分使える状態だと思いますが、 写真を御確認下さい。 ショルダーの紐は革製です。＊サイズ 縦 :約10、5cm 横 :約17cm マチ幅:約3cm不明な点などはお買い上げいただく前に、御質問下さい。よろしくお願いします。 PY-BOX6