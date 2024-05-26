BIZOUX ビズー　タンザナイト　ペンダントトップ　セパージュ　K18

※最終値下げです。BIZOUXビズータンザナイトペンダントトップセパージュ18K※チェーンは付いていません試し着けしたのみの為きれいですが、一度人の手に渡っておりますので、その旨ご理解いただける方でお願いいたします。薄めのブルーで、少しパープルにも見えます。私には似合わなかったため、お譲りいたします。定価¥90,200円（23年9月現在）付属品/本体、専用ボックスギャランティカード、ケアブック※ギャランティカードは個人情報部分は黒塗りさせていただきます緩衝材で包んで発送いたします。◇購入後のキャンセル・クレームはご遠慮願います金の価格が高騰しているため、お値下げは受付けておりませんのでよろしくお願いいたします。#タンザナイト#タンザナイトペンダント#タンザナイトネックレス#BIZOUX#ビズー#bizoux#K18



【ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダント ...



【ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト ダイヤモンド PT K18(18金) ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト ダイヤモンド PT K18(18金) ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト PT K18(18金) リング セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト(ラベンダーカラー) K18(18金)ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



【ビズー公式】タンザナイト ダイヤモンド PT K18(18金) ペンダントトップ セパージュ | 希少石カラーストーンのジュエリー



BIZOUX ビズー タンザナイト ペンダントトップセパージュ18k



BIZOUX ビズー タンザナイト ペンダントトップセパージュ18k