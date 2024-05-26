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BIZOUX ビズー　タンザナイト　ペンダントトップ　セパージュ　K18
商品番号 A71444886998
商品名

BIZOUX ビズー　タンザナイト　ペンダントトップ　セパージュ　K18
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 19,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※最終値下げです。BIZOUXビズータンザナイトペンダントトップセパージュ18K※チェーンは付いていません試し着けしたのみの為きれいですが、一度人の手に渡っておりますので、その旨ご理解いただける方でお願いいたします。薄めのブルーで、少しパープルにも見えます。私には似合わなかったため、お譲りいたします。定価¥90,200円（23年9月現在）付属品/本体、専用ボックスギャランティカード、ケアブック※ギャランティカードは個人情報部分は黒塗りさせていただきます緩衝材で包んで発送いたします。◇購入後のキャンセル・クレームはご遠慮願います金の価格が高騰しているため、お値下げは受付けておりませんのでよろしくお願いいたします。#タンザナイト#タンザナイトペンダント#タンザナイトネックレス#BIZOUX#ビズー#bizoux#K18
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