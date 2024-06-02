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【LOUIS VUITTON】【美品】鑑定済 ルイヴィトン ダミエ リベラミニ
商品番号 U65555968036
商品名

【LOUIS VUITTON】【美品】鑑定済 ルイヴィトン ダミエ リベラミニ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 39,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】LOUISVUITTONルイヴィトン【商品名】【美品保存袋付き】【鑑定済】LOUISVUITTONルイヴィトンダミエリベラミニ2wayショルダーバッグハンドバッグCA0025【発送時の目安サイズ】ゆうパック80※変更がある場合には取引メッセージにてお知らせいたします。【サイズ】縦：13㎝横：23㎝マチ：14㎝※素人寸法のため、多少の誤差はご了承ください。【品番】CA0025【付属品】保存袋画像のもので全てです。【商品詳細】チャック部分に細かな傷、角パイピング部スレありますが比較的綺麗な商品になります。画像にてご確認ください。古物業者競市などで購入したものとなり、鑑定による基準値を満たした商品になります。※購入後イメージと異なるなどお客様都合の返品・交換はお受けできません。【状態】＜全体＞チャック部分に細かな傷、角パイピング部スレあり。
http://narcologia.ru/goods/encourage551372.html
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