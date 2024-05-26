ELIN TRINITYハンドル　ハンドバッグ　イエロー

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商品詳細
カラー···イエロー柄・デザイン···無地素材···本革サイズは5枚目をご参照ください。保存袋あり。未使用ですがタグは外してあり、自宅保管の品になりますことをご了承くださいませ。¥52000くらいで購入しました。最終値下げ#RonHerman#ロンハーマン#ELIN
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