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商品詳細
カラー···ベージュ素材···牛革(本革)種類···ハンドバッグ2020年に高島屋質店という中古品販売店で購入しました。使用回数は数回です。内側ポケット周辺に破れ（最後の写真）があるため、お安く出品させていただきます。修理してご利用は可能だと思いますが、ご理解のある方にお願いします。コンパクトに郵送させていただきます。購入後のキャンセル、返品はご遠慮いただきたく、気になる事があれば遠慮なくお聞きください。
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