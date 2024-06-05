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コーチ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ピンク　オールレザー F10908
商品番号 H69871516406
商品名

コーチ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　ピンク　オールレザー F10908
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

coachのショルダーバッグです。可愛くてお洒落一品です♪素材に高級感があり、スタイリッシュですが収納力もあり使いやすいと思います。★サイズ★横30cm縦25cmマチ5cmポケット3箇所ハンドル約40cm★色★ピンク★購入場所★古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入。全て真贋鑑定済みの商品になります。当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません。★状態★使用に伴うスレはございますが（表面内側部分:写真参照）まだまだ活躍できるお品です！※あくまでも中古品ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。他同ブランドアイテムは　#アールコーチ他ショルダーバッグは　　#アールショルダーバッグ
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