【AMERI】COTTON CANDY FLIGHT JACKET お値下げ中

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定価29480円色:チャコールグレーサイズ:sスウェードに特殊なコーテイングを施した、ナッパ調の新素材を使用している為、女性でも着用しやすい柔らかい風合いです。Ｓはコンパクトめ、Ｍはメンズライクなオーバーサイズ。店舗、ネットともに完売した人気商品です。※1枚目に写っている紙袋は友人へ譲ってしまったため、ありません。