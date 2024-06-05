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【AMERI】COTTON CANDY FLIGHT JACKET お値下げ中
商品番号 C93505442646
商品名

【AMERI】COTTON CANDY FLIGHT JACKET お値下げ中
ブランド名 アメリ
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価29480円色:チャコールグレーサイズ:sスウェードに特殊なコーテイングを施した、ナッパ調の新素材を使用している為、女性でも着用しやすい柔らかい風合いです。Ｓはコンパクトめ、Ｍはメンズライクなオーバーサイズ。店舗、ネットともに完売した人気商品です。※1枚目に写っている紙袋は友人へ譲ってしまったため、ありません。
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