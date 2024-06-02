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商品詳細
数年前に購入しました。お気に入りでしたが断捨離のため出品します。ミニワンピースとしても、オーバーサイズのTシャツとしても使えます！・着丈79cm・肩幅54cm・身幅59.5cm・裾幅60cm・袖丈23.5cm・袖口幅21.5cm古着にご理解ある方のご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/injure725367.html
http://narcologia.ru/goods/assessor409303.html
http://narcologia.ru/goods/revamp285022.html
BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース
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