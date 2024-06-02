

BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース



BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース

数年前に購入しました。お気に入りでしたが断捨離のため出品します。ミニワンピースとしても、オーバーサイズのTシャツとしても使えます！・着丈79cm・肩幅54cm・身幅59.5cm・裾幅60cm・袖丈23.5cm・袖口幅21.5cm古着にご理解ある方のご購入お願いいたします。