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BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース
商品番号 I60509884085
商品名

BUBBLES ツインエンジェルプリントTEEワンピース
ブランド名 バブルス
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入しました。お気に入りでしたが断捨離のため出品します。ミニワンピースとしても、オーバーサイズのTシャツとしても使えます！・着丈79cm・肩幅54cm・身幅59.5cm・裾幅60cm・袖丈23.5cm・袖口幅21.5cm古着にご理解ある方のご購入お願いいたします。
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