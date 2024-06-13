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(最終価格)美品！オールドコーチショルダーバッグ
商品番号 R40285390436
商品名

(最終価格)美品！オールドコーチショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,040 円
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商品詳細

某大手リサイクルショップで購入後自宅保管していました。型を間違えて購入した為、出品しました。角スレなどなく美品だと思います。色はダークブラウンです。サイズは約(上)22cm(下)15cm×縦17cm×底6.5cmです。ショルダー部分。最大約110cmで調節可能。付属品。保存袋。USA製※発送の際は、ショルダーストラップを外して梱包致します。中古をご理解の上よろしくお願い致します。#オールドコーチ#ショルダーバッグ#美品#本革#ダークブラウン#斜めがけ#お出かけ#ランチ#coach#USA製カラー···ブラウンオールドシリーズ···オールドコーチ柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/tenet63263.html
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