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SEIKO セイコー 大谷翔平 フィギュア ボブルヘッド 新品未使用
商品番号 Q65839549138
商品名

SEIKO セイコー 大谷翔平 フィギュア ボブルヘッド 新品未使用
ブランド名 セイコー
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！SEIKOセイコー大谷翔平選手フィギュア家族がSEIKOで買い物をした際にいただきましたが、使い道がないため出品いたします。中身確認のために開封しましたが、新品未使用品です。外箱に若干のヨレが見られますので、ご了承ください。ご不明な点等ございましたらコメントいただければ幸いです☺︎グッズ種類···その他
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