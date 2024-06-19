SEIKO セイコー 大谷翔平 フィギュア ボブルヘッド 新品未使用

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ご覧いただきありがとうございます！SEIKOセイコー大谷翔平選手フィギュア家族がSEIKOで買い物をした際にいただきましたが、使い道がないため出品いたします。中身確認のために開封しましたが、新品未使用品です。外箱に若干のヨレが見られますので、ご了承ください。ご不明な点等ございましたらコメントいただければ幸いです☺︎グッズ種類···その他