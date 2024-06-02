美品　プラダ　PRADA　ハンドバッグ　ラムレザー　ナイロン　黒　紺

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●ポイント中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく使用していただけるかと思います。●付属品なし●サイズH約23cmxW約26cmxD約12cmハンドル高さ：約10cm●仕様開閉式：金具マグネット内側：ファスナーポケットx2●カラーブラック、黒ネイビー、紺●素材ラムレザー、羊革ナイロン●状態状態ランクBS…新品A…未使用に近い\u2028B…目立つ傷などなく、使用可能な状態\u2028C…多少傷や汚れがあるが、使用可能な状態\u2028D…使用することが難しい※状態に関しまして主観部分もございますので、写真でよくご確認よろしくお願いします。確認したい場合がありましたらコメントでお知らせください。●購入元ブランド買取店古物市場・ストア商品鑑定済商品です●配送ご入金確認後より1〜2日程度で発送します。仕事の都合上遅れる場合がございますのでご了承の程よろしくお願いします。ご購入前にプロフィールのご確認よろしくお願い致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※他のフリマサイトにも出品していますので、他で売れると削除致しますのでご了承ください。●キーワードプラダ、PRADA、ハンドバッグ、ラム、羊、レザー、革、皮、ナイロン、黒、ブラック、紺、ネイビー、ファスナー、鞄、カバン