エルメス　Hermes バンダナ　箱付き✨

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商品詳細
【希少】エルメス Hermesバンダナ 箱付き✨長さ 42cm✖️42cm目立った傷や汚れなどなく、まだまだご使用頂けるかと思います(*^^*)フォロー、複数購入でさらにお安く(^^)丁寧に梱包し、発送いたします♪■購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み正規品ですので、ご安心くださいm(__)mご検討よろしくお願いいたします☆その他の商品お探しでしたら #peachshops 続々入荷中です！！
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