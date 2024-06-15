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【COS】ショルダーバッグ
商品番号 I97605679207
商品名

【COS】ショルダーバッグ
ブランド名 コス
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

ギャザー付きレザーショルダーバッグ1ヶ月ほど前に購入2、3回使用持ち手の内側にところどころ白い汚れ有。写真では分かりにくい程の汚れではございますがご理解いただいた上でお願いします。※プロフィールを必ずご確認ください定価：¥10,500
http://narcologia.ru/goods/sci-fi763547.html
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