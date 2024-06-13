日本製パラス⬛★⬛パレスフード付きジャケット

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サイズ メーカー3着丈69身巾48 袖丈61肩巾36色味 ベージュ使用頻度 当方は試着のみこちらで3回着用のお品物を気に入りお譲り頂きました。少し当方はには大きく何方かにパラスパレスお好きな方にお譲りしたいです。綺麗な状態でお受け取りさせて頂き大満足でした。⬛★⬛これからの季節に重宝してくれますし、袖の内側に裏生地ありで可愛いです。中古品にご理解ある方にお譲りしたいです。