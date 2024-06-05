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ジャンニキアリーニ バッグ
商品番号 H30309089143
商品名

ジャンニキアリーニ バッグ
ブランド名 ジャンニキャリーニ
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご理解下さいまして、ありがとうございます。購入意思のない　いいね　は不要です大人気サイズのピンクです。やさしい色合いのピンク色ですので、お洋服の差し色としてもいいですし、どんなコーディネートとも相性がいいと思います。メーカー品番は、BS8145です。サイズはメーカーにて確認をしていただければと思います。中の詰め物も一緒にお送りさせていただきます。一度家に持ち帰りましたことをご了承くださいませ。返品、交換、値下げは応じかねますので、すべてご理解いただけるかたに、お譲りさせていただきます。
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