PIRATES レースショートペプラムコート

10.27新作入荷情報 | BABY/PIRATES仙台店



10/27入荷情報 | ALICE and the PIRATES 新宿店ブログ



10/27入荷情報 | ALICE and the PIRATES 新宿店ブログ



ALICE and the PIRATES - 薔薇レースブラウスの通販 by rose shop ...



ALICE and the PIRATES 五分袖ピンタックブラウス | フリマアプリ ラクマ



ALICE and the PIRATES - 薔薇レースブラウスの通販 by rose shop ...



ALICE and the PIRATES - 新品タグ付きALICE AND THE PIRATESブラウス ...



ALICE and the PIRATES 2021 AWアウターコレクション | BABY, THE ...



ALICE and the PIRATES - 薔薇レースブラウスの通販 by rose shop ...



LIZ LISA - 即購入可♡LIZLISA ベロアリボン付き レースペプラム ...



10.27新作入荷情報 | BABY/PIRATES仙台店



2015AWコートサンプル巡回&早期御予約特典のお知らせ | BABY, THE ...



10.27新作入荷情報 | BABY/PIRATES仙台店



kilakilastyle.com - お呼ばれワンピース ドレス ショート ハイ ...



LIZ LISA - 即購入可♡LIZLISA ベロアリボン付き レースペプラム ...

ALICEandthePIRATESの、レースショートペプラムコートです。厚手でしっかり温かく、真冬に重宝していました。首元とお袖のファーと、背中のリボンは取り外しが可能です。スカートにもパンツにも合わせやすいデザインです。ショートコートなのでお洋服の裾などの柄が隠れません。裾がしっかり広がるので、たくさんパニエを入れて着ていただけます。◼️カラー:黒◼️サイズ:着丈58ウエスト82バスト98肩幅36◼️素材:表地ウール50%ポリエステル50%裏地ポリエステル100%◼️発売年:2015年◼️状態:数回着用、クリーニング後長期保管していました。かなり着用していたため、全体的に毛羽立ちや毛玉が非常に多く、使用感があります。何度か自宅で水洗いしています。◼️その他、注意事項:即購入OKです!細かいデザインなどは写真にてご確認ください。しっかり圧縮しての発送となります。畳み皺などは予めご了承くださいませ。(荷紐などを使ってぎゅっと小さくさせていただきます。)中古品であることをご理解のうえ、ご購入ください。ロリィタ,ロリータ,ゴスロリ,ゴシック\u0026ロリィタアリパイアリスアンドザパイレーツショートコート柄・デザイン···無地着丈···ショートカラー···ブラック素材···ウールフード···フードなし季節感···冬