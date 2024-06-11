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【Kate spade】2つ折り財布
商品番号 N72143677369
商品名

【Kate spade】2つ折り財布
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 8,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンクベージュで落ち着きのある上品な色合いです。約11cmx約10cmx約4cmカードは開くと両サイドに3枚づつ、裏面2枚収納できます。ファスナーに小銭入れ仕切りあり淡いピンクで可愛いですお箱ありませんので、簡易包装で発送いたしますご質問お待ちしています
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