バーバリーブルーレーベル ハンドバッグ レザー ロゴ 金具

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バーバリーブルーレーベル ハンドバッグロゴ金具ベルト◯カラーブラック◯サイズ高さ約:30㎝横幅約:33㎝マチ約:11㎝※平置き素人採寸になります◯状態多少の使用感はございますが目立つキズや汚れはなく至って綺麗なお品です♪※金具、レザー部分にスレ◯購入店大手リユース店AACD加盟店鑑定済商品uesd品になりますので、完璧を求める方や神経質な方はお控え下さい。