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一番くじNARUTO疾風伝　B賞うちはサスケ2体　C賞我愛羅1体フィギュアセット
商品番号 B64749273591
商品名

一番くじNARUTO疾風伝　B賞うちはサスケ2体　C賞我愛羅1体フィギュアセット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NARUTOの一番くじのB賞うちはサスケフィギュア2体とC賞我愛羅フィギュア1体のセットです！未開封新品ですが、くじの景品のため返品クレームは対応できかねます。プチプチに包んでお送りします！
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