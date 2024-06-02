マイケルコース　ネイビー　ショルダーバッグ

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商品詳細
マイケルコースのショルダーバッグでカラーはネイビーです。数回使用したのみですので美品です。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ご質問等ありましたら、コメントお願いいたします。即購入OKです◎
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