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マイケルコース　ネイビー　ショルダーバッグ
商品番号 M74358077168
商品名

マイケルコース　ネイビー　ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコースのショルダーバッグでカラーはネイビーです。数回使用したのみですので美品です。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ご質問等ありましたら、コメントお願いいたします。即購入OKです◎
http://narcologia.ru/goods/sepulchral484732.html
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