【新品未使用】定価以下　WAKO ワコウ銀座　長財布　赤

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MANACO ミニウォレット

銀座WAKOの長財布。カラーはレッドです。WAKOで定価20000円ぐらいで購入しました。新品未使用ですが、定価から20%オフの価格で出品しています。●サイズ：縦幅9cm横幅19cm【状態】新品未使用ですが、保管による多少の劣化はあるので、画像にて状態確認お願い致します。※新品ですが、中古品に理解ある方のみ御購入お願い致します。送料無料ですsupreme.palace.only.unused.AULAREE.onlyny.civilist.soph.Denime.warehouse.postoverallsEngineeredGarments/エンジニアードガーメンツ/NEPENTHES/ネペンテス/NEEDLES/ニードルス/AURALEE/オーラリー/orSlow/オアスロウ/NigelCabourn/ナイジェルケーボン/Barbour/バブアー/Paraboots/パラブーツ/POSTO'ALLS/ポストオーバーオールズ/BEAMS/ビームス/Military/ミリタリー/Deadstock/デッドストック/WidePants/ユーロビンテージ/フレンチワーク/ヨーロッパ古着/ヨーロッパビンテージヴィンテージ/ワーク/FRENCH10-21-1599-1234E1021-23/