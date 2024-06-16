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大きいサイズ　レディース　秋冬　コート　アウター　長袖
商品番号 C94046233409
商品名

大きいサイズ　レディース　秋冬　コート　アウター　長袖
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズ　レディース　秋冬　コート　アウター　長袖【M】バスト約98cm丈約60cm肩幅約52cm袖丈約53cm【L】バスト約102cm丈約61cm肩幅約54cm袖丈約54cm【XL】バスト約106cm丈約62cm肩幅約56cm袖丈約55cm【XXL】バスト約110cm丈約63cm肩幅約58cm袖丈約56cm【3XL】バスト約114cm丈約64cm肩幅約60cm袖丈約57cm【4XL】バスト約118cm丈約65cm肩幅約62cm袖丈約58cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます・・・・・・・■■レディスマタニティ婦人服ゆったりトレンドLL3L4L485Lフリーサイズ韓国古着新作おおきいさいずぽっちゃり可愛い新品送料込み原宿#離島沖縄でも追加料金は不要ですレディース大きいサイズレディース送料無料#大きいサイズ春物夏物秋ゆったり#オーバーサイズsebmos-h317
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