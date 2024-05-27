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- 炊飯器 ZOJIRUSHI NS-QC36-XA SILVER
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商品詳細
ZOJIRUSHINS-QC36-XASILVER最大２升炊飯器 付属品なし数回のみ使用二重段ボールでお送りします保管時や移動時にについてしまった傷があります。取扱説明書を紛失してしまいました。ですがネットにて品番を検索して頂くとご覧になれます。よろしくお願い致します。#象印#ZOJIRUSHI#業務用炊飯器
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