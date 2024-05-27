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JOVS DORA （ピュアホワイト）
商品番号 F38262752361
商品名

JOVS DORA （ピュアホワイト）
ブランド名 ジョブズ
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

脱毛に誘われて通うことになり使わないので出品することにしました。2.3回程度しか使用していないためまだまだ使えます！シェーバーは使用してしまいお付けできません。ご了承下さい(._.)''本体、充電、サングラス、説明書、箱タイプ⋯光美容器定価（通常価格）⋯46,980円
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