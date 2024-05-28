トリア・パーソナルレーザー脱毛器プレシジョン

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トリア・パーソナルレーザー脱毛器プレシジョン色 ホワイト100-240V対応1年半ほど前に購入し、10回ほど使いましたが、その後使わなくなり保管していました。箱はありません。本体動作確認、充電器の動作確認は共にしてあります。取扱説明書とクイックスタートガイドはありますが、紙の湾曲と、取扱説明書全ページに染み跡があります。クッション材に包んで発送いたします。中古品であることをご理解いただいた上、ご検討くださいますようお願いいたします。