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トリア・パーソナルレーザー脱毛器プレシジョン
商品番号 Y73726940190
商品名

トリア・パーソナルレーザー脱毛器プレシジョン
ブランド名 トリア
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トリア・パーソナルレーザー脱毛器プレシジョン色　ホワイト100-240V対応1年半ほど前に購入し、10回ほど使いましたが、その後使わなくなり保管していました。箱はありません。本体動作確認、充電器の動作確認は共にしてあります。取扱説明書とクイックスタートガイドはありますが、紙の湾曲と、取扱説明書全ページに染み跡があります。クッション材に包んで発送いたします。中古品であることをご理解いただいた上、ご検討くださいますようお願いいたします。
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