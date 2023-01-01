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マイトレックス　アクアリフト　美尻　MYTREX AQUA LIFT
商品番号 M41756367992
商品名

マイトレックス　アクアリフト　美尻　MYTREX AQUA LIFT
ブランド名 マイトレックス
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MYTREXAQUALIFTマイトレックスアクアリフトEMSヒップトレーニングマシーンお風呂で使えるお尻専用のEMSヒップトレーニングマシン定価　32,780円(税込)お尻で悩む全ての方へ向けた全く新しいEMSヒップトレーニングマシーン毎日入るお風呂に着目し美しいお尻のために必要な筋肉にダイレクトアプローチ人間工学の角度からお尻にフィットする製品設計を始め人体の臀部に合った輪郭を採用EMSのパワーを正確に体に伝えられる形状で、EMSの力を最大限発揮したホットトレーニングが可能です新品未使用です写真を撮る為に開封しました〈写真をご確認ください〉※ケースの持ち手のボタンが外れて無くなっています※ケースの角に傷のような汚れ有りしっかりとしたケースに入っております医療機器ではありません#ヒップ#ヒップトレーニング#ヒップアップ#ヒップアップトレーニング#美尻#美尻トレーニング#美尻EMS#EMS#EMSトレーニング#EMSマシーン#スタイルアップ#美姿勢#筋トレ#お風呂#マイトレックス#アクアフィット#mytrexタイプ···EMS部位···その他
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