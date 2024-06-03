新品未使用★VTOMAN JUMP 600X ポータブル電源

★新品★即購入OK★お値下げ不可VTOMANJUMP600Xポータブル電源【コンパクト・大容量で高出力】299Wh/96000mAhの大容量で、最大電力600W（瞬間1200W）の機器に給電できます。アウトドア/キャンプ/車中泊/防災/地震停電対策などに♪【リン酸鉄リチウム電池\u0026LIFEBMSバッテリー保護機能】一番安全性高いリン酸鉄リチウム電池を採用、バッテリーの充放電サイクル寿命は3000回以上を誇り、他の電池より2-4倍の使用寿命を延ばします。LIFEBMS機能で、10種類の安全保護機能を備えています。安定した純正弦波を使用しているため、精密機器や家電製品にも安心してご利用頂けます。【日本仕様の5Way出力\u0026急速充電対応】①純正弦波AC（100V/60Hz）ポート*4口②DC（定電圧12V/10A）ポート*2口③USB-A（5V/2.4A）ポート*2口④USB-AのQC3.0（5V/9V/12V/18w）ポート*1口⑤USB-C（PD60W）ポート*1口⑥シガーソケット（定電圧12V/10A）出力端子*1口合計11口が揃い、多用途出力対応で幅広い機器への電力供給が楽になります。【マルチな充電方法＆MPPT制御方式】ACアダプター、シガーソケット、ソーラーパネル三つの充電方法があります。また、MPPT(最大電力点追従制御)方式を採用しているため、それぞれの気象条件下で太陽電池から最大の電力を取り出すことができます。【容量拡張可能】モジュラー設計を採用しており、専用CP3500ケーブルを介してVTOMANの専用拡張バッテリー(別売)を接続すると、容量が最大939Whに、3倍増加することができます。【ジャンプスターター機能搭載\u0026多功能性満点】強力なジャンプスターター機能付き、バッテリー上がりとしてピーク電流が1500Aに達し、12V8Lまでのガソリン車なら全般対応できます【パッケージ内容】ポータブル電源*1、シガーソケットケーブル*1、USBtoType-Cケーブル*1、Type-CtoType-Cケーブル*1、取扱説明書★本製品はPSE、UN38.3、CE、UL、FCC、RoHSなど必要な認証を取得し、国際的な安全規格および基準に準拠し、経済産業省にも「電気用品輸入事業届出書」提出済。



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