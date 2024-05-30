★新品エクストラカートリッジ付★ケノン 家庭用脱毛器 ver.6.2

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはケノンの家庭用脱毛器です。購入時より保護シールは剥がさず使用していたので、蓋を開けたところにある鏡の部分もディスプレイも綺麗です。すぐに使用可能ですので、これから夏に向けていかがでしょうか。カラー...ショッキングピンクバージョン...v6.2付属品本体取扱説明書スキンケアカートリッジ1個(写真5枚目)エクストララージカートリッジ1個(写真4枚目)エクストラカートリッジ新品1個(写真7枚目)電源コード遮光サングラスサングラスケース※特に大きく目立つダメージはなく綺麗な状態ですが、中古品のためご理解いただける方でお願い致します。アルコール消毒済みです。定価:69,800円ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。ケノンフラッシュ式美顔＆脱毛器Ver6.2NIPL-2080（ピンク）ブランド：エムテック方式：フラッシュ、光式生産国：日本色：ピンク系タイプ···光美容器部位···全身電源方式···交流式防水···防水機能なし重量···1000g～1500g未満