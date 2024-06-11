ジムニーJB74スプリング

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商品詳細
JB23に取り付け予定で、購入したスプリングです。JB64スプリングだとバネレートが低かったので、JB74用を購入。結局、もう少し上げたかった為、別のスプリングを購入。そして、購入したまま、保管しておりました。純正乗り心地のまま、車高を上げたい方。
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