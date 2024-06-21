RB1 オデッセイ　アブソルート

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商品詳細
オデッセイRB1型式 DBA-RB1年式 平成16年車検 一時抹消してからの引き渡し距離 約15万kmカラー グレイッシュモーブメタリックグレード Mエアロタイプ乗車定員 7人乗り排気量 2.4l目立つ傷や凹みなし不具合なし、まだナンバー切ってないんで現在でも走っています。ルームクリーニング、簡易コーティングしてからの引き渡しとなります。東京〜只今近場にありませんので、後日追加の写真アップ等致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation337908.html
http://narcologia.ru/goods/revamp180022.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate924948.html
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