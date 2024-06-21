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RB1 オデッセイ　アブソルート
商品番号 O13252822770
商品名

RB1 オデッセイ　アブソルート
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 50,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オデッセイRB1型式　DBA-RB1年式　平成16年車検　一時抹消してからの引き渡し距離　約15万kmカラー　グレイッシュモーブメタリックグレード　Mエアロタイプ乗車定員　7人乗り排気量　2.4l目立つ傷や凹みなし不具合なし、まだナンバー切ってないんで現在でも走っています。ルームクリーニング、簡易コーティングしてからの引き渡しとなります。東京〜只今近場にありませんので、後日追加の写真アップ等致します。
http://narcologia.ru/goods/capitation337908.html
http://narcologia.ru/goods/revamp180022.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate924948.html

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