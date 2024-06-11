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ハイゼットトラック　s500p 軽トラ
商品番号 Y77235009797
商品名

ハイゼットトラック　s500p 軽トラ
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 87,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイゼットトラックになります！走行距離31037キロ✨初年度登録　平成26年12月車体形状　キャブオーバー車体番号　s500p-008〇〇〇形式　ebd-s500p形式　KFアピール点・2021年式バリ山タイヤ（ダンロップ）・箱車（色々載せれます）・高年式・低走行車・人気の白・ワンオーナー車流石、低走行乗っていて問題ございません！不具合エアコン無しモデル（窓開ければ乗り切れます）パワステ無しモデル（昔の車ほどは重くはないです）名義変更代行可能です！配達も可能です！その他気になること何でもお問い合わせお待ちしております！軽トラ、トラック、ハイゼットトラック、キャリイトラック、アクティトラック、スクラムトラック、サンバートラック、ミニキャブトラック、軽バン、アトレー、エブリィ、アクティ、ハイゼット、キャリィ、サンバー、スクラム、ミニキャブ等お探しの方にも。
http://narcologia.ru/goods/composite535754.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei425371.html
http://narcologia.ru/goods/procurement621933.html
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