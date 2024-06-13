XYZフルタップ車高調

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商品詳細
XYZのフルタップ車高調です。30ソラーラに使用しておりました。走行距離はおおよそですが、3万キロ未満だと思います。ショック抜けやオイル漏れもなく、ロックシートも手で回せます。用品の種類···車高調整サスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···トヨタ
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