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XYZフルタップ車高調
商品番号 M86023123367
商品名

XYZフルタップ車高調
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XYZのフルタップ車高調です。30ソラーラに使用しておりました。走行距離はおおよそですが、3万キロ未満だと思います。ショック抜けやオイル漏れもなく、ロックシートも手で回せます。用品の種類···車高調整サスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···トヨタ
http://narcologia.ru/goods/browse979091.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual765046.html
http://narcologia.ru/goods/procurement703233.html
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