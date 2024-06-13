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CBX550F クラッチ板 フルキット クラッチ エンジン CBX
商品番号 F36449697437
商品名

CBX550F クラッチ板 フルキット クラッチ エンジン CBX
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 8,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホンダ　純正　新品▪︎CBX550F用▪︎クラッチ板フルキットクラッチフリクションディスク　×5クラッチフリクションディスク　×1(内径の大きい物(写真右))クラッチプレート　×5クラッチスプリング　×4クラッチリフターベアリング　×1クラッチカバーガスケット　×1セットになります。お間違いないようご確認よろしくお願い致します。必要な方よろしくお願い致します。35D17800CBXエンジン　クラッチ　クラッチ板　ガスケット　パッキン　クラッチスプリング
http://narcologia.ru/goods/sci-fi660647.html
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