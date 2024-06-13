CBX550F クラッチ板 フルキット クラッチ エンジン CBX

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商品詳細
ホンダ 純正 新品▪︎CBX550F用▪︎クラッチ板フルキットクラッチフリクションディスク ×5クラッチフリクションディスク ×1(内径の大きい物(写真右))クラッチプレート ×5クラッチスプリング ×4クラッチリフターベアリング ×1クラッチカバーガスケット ×1セットになります。お間違いないようご確認よろしくお願い致します。必要な方よろしくお願い致します。35D17800CBXエンジン クラッチ クラッチ板 ガスケット パッキン クラッチスプリング
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