SHAD（シャッド）フルパニア用フィッティングキット

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適合車種:MT09トレーサ（RN36J）'15〜'17SHAD純正サイドケース・トップケース及びベースプレートは含みません。（写真①⑦はイメージです）3BOX用の専用ステーとカラー・ボルト\u0026ワッシャーのセットです。写真2枚目が全てになります。転倒等による曲りや傷は有りませんが接合部（溶接）に若干のサビが発生しております。トップケース:SH58Xサイドケース:SH36で使用しておりました。トップとサイドでワンキーにはなりませんがケース本体が比較的安価で使い勝手が良く車両を入れ替えても継続使用しております。