ホワイトクラブ　ハンディライト ホワイトニング LED 照射器

ホワイトクラブのセルフデンタルホワイトキットです。定価6万円程。付属品は写真のものです。オープナー(照射時に口を開けてキープするもの)とハンディライトのカバーは、元々2つ付いていますが、それぞれ1つずつ使用しているので、1つずつのみ同封します。使用は3回のみです。未使用並みに綺麗な状態と思いますが、衛生商品なのでお安くお譲りいたします。またTypeCの充電ケーブルは家にいっぱいあるので付属のものは処分してしまいました。ご入用の方は＋200円で自宅にある別のものをおつけしますので、お申し出くださいませ:



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