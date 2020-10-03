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ホワイトクラブ　ハンディライト ホワイトニング LED 照射器
商品番号 A92097559345
商品名

ホワイトクラブ　ハンディライト ホワイトニング LED 照射器
ブランド名 Avital
特別価格 税込 7,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトクラブのセルフデンタルホワイトキットです。定価6万円程。付属品は写真のものです。オープナー(照射時に口を開けてキープするもの)とハンディライトのカバーは、元々2つ付いていますが、それぞれ1つずつ使用しているので、1つずつのみ同封します。使用は3回のみです。未使用並みに綺麗な状態と思いますが、衛生商品なのでお安くお譲りいたします。またTypeCの充電ケーブルは家にいっぱいあるので付属のものは処分してしまいました。ご入用の方は＋200円で自宅にある別のものをおつけしますので、お申し出くださいませ:
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http://narcologia.ru/goods/unusable583974.html
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