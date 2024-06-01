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セラブレス　フレッシュブレス オーラルリンス　マイルドミント　473ml × 4
商品番号 R17913811951
商品名

セラブレス　フレッシュブレス オーラルリンス　マイルドミント　473ml × 4
ブランド名 セラブレス
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆TheraBreathセラブレスフレッシュブレスオーラルリンスマイルドミント473ml・口臭ケアに・アルコール、合成香料、合成着色料不使用・グルテンフリー・コーシャ、ビーガン認定【使用期限】2026年6月【ご使用法】キャップ1〜2杯をお口に含み、30秒以上を目安にうがいをしてください。吐き気のない範囲で、可能な限りお口の奥まで届くようにしてください。その後、再度キャップ1杯をお口に含み、45秒以上を目安にうがいをしてください。【成分】水、PEG-40硬化ヒマシ油、亜塩素酸ナトリウム、EDTA四ナトリウム、安息香酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、メンタピペリタ（ペパーミント）油、水酸化ナトリウム
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