doTERRA_パイロットディフューザー

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商品詳細
doTERRA_パイロットディフューザードテラのオイルで数回使用しました。※取説はありません。全体的に使用感はなく状態はよいですが、写真9枚目、オイル/オンガードの色素が残っている部分があります。気になる方はご遠慮ください。ケース、カーアダプターは未使用です。
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