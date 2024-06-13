BULY ブジー・パルフュメ　カンパーニュ・ディタリー

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商品詳細
パチュリとサンダルウッド、シダーに彩られたベルガモットとグレープフルーツの奥行きのある香りが広がるカンパーニュ・ディタリー18世紀イタリアの田園風景を思わせる、魅惑的でエレガントに調和した植物性蝋が、白あるいは黒の大理石製ベースにおさめられています新品未使用です
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ブジー・パルフュメ / カンパーニュ・ディタリー - フレグランスキャンドル - オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー
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BULY ブジー・パルフュメ-
フレグランスキャンドル – Officine Universelle Buly - Japan
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