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- 【新品未開封】ゴッソトリノ 30包×2箱 60包
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪品名:ゴッソトリノ30包×2箱状態：新品未開封内容量：30包入×2（60包）*┈┈┈┈┈┈*┈┈┈┈┈┈*購入時期:2023.09*┈┈┈┈┈┈*┈┈┈┈┈┈*⭐️即購入可能※自宅保管、発送方法について神経質ではない方のご購入をお待ちしております。※お気軽にコメントお待ちしてます♪※簡易包装での発送になります。*┈┈┈┈┈┈*┈┈┈┈┈┈*製薬会社が作った汚れが見える口臭対策マウスウォッシュ「医薬部外品」植物由来の自然の力で口腔を清潔に１０種類もの豊富な天然成分で出来ています。また効果効能が認められた医薬部外品なので安心。GMP基準をクリアした工場にて生産、HACCPシステムによる管理、全てが自信を持っておすすめできる商品になっております。
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