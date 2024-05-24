Gloverall グローバーオール　80.s ヴィンテージダッフルコート

☆ご覧いただきありがとうございます。・Gloverallグローバーオールのダッフルコートになります。 ・80’sVintageGloverallDuffleCoat\"Kids\"MadeinEngland・珍しいキッズサイズのヴィンテージグローバーオール。・サイズは14で164㎝ 女性の方でも余裕で着れます。・数年前に着用していました。あとは保管してました。・経年劣化、毛玉などはあります。・写真のような毛玉少しあります。写真の参照お願いします。 ・古い物になりまた古着だとご理解頂いて購入して下さい。・気になったらなんでも質問して下さい。自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。#Gloverall#グローバーオール#StevenAlan#スティーブンアラン#ビューティーアンドユース#beautyandyouth#ビームス#beams#シップス#ships#ヴィンテージ#古着#APC#シャツ#長袖



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